Pedro Pascal compie 50 anni, ruoli più famosi in serie tv e film. FOTO

Pascal è tra i protagonisti della serie Narcos, in onda per tre stagioni tra il 2015 e il 2017. Interpreta Javier Peña, agente della Dea che indaga su Pablo Escobar e sui cartelli della droga. L’attore ha svelato: “Ho ottenuto la parte grazie a Game of Thrones. Ho fatto l'audizione per Narcos e non ho ottenuto la parte: l'hanno offerta a un altro. Quando poi quella persona ha rinunciato stava andando in onda la quarta stagione di Game of Thrones. Erano sconvolti quando hanno saputo che ero disponibile, perché la scena dello scontro non era ancora andata in onda”

