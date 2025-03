Pedro Pascal e Jennifer Aniston beccati a cena insieme: nuova coppia?

I due attori sono stati avvistati a West Hollywood, a Los Angeles, e subito la rete è esplosa: voci di flirt dopo una cena insieme si stanno moltiplicando. L’incontro, avvenuto sabato sera (22 marzo 2025), ha immediatamente acceso le speculazioni su una possibile relazione tra la Rachel di Friends e la star di Il gladiatore II

Pedro Pascal e Jennifer Aniston sono stati paparazzati a cena insieme e, in men che non si dica, il web è diventato un bancone da bar presso cui tutti hanno detto la propria, sicuri che sia appena nata una coppia a Hollywood. In realtà, però, si tratta solo ed esclusivamente di rumors e, forse, di castelli in aria dei fan dei due attori statunitensi, che vorrebbero tanto vedere i propri beniamini a braccetto. L’incontro "galeotto" è avvenuto sabato sera (22 marzo 2025) e ha immediatamente acceso le speculazioni su una possibile relazione tra la Rachel di Friends e la star di Il gladiatore II. Sono stati avvistati a West Hollywood, a Los Angeles, e subito la rete è esplosa: le voci di flirt dopo la cena insieme si stanno moltiplicando come i pani e i pesci consumati (forse) al ristorante.

I paparazzi hanno immortalato la coppia mentre lasciava il Tower Bar del Sunset Tower Hotel, una delle location più frequentate dalle celebrità a Los Angeles. Dopo la cena, Aniston e Pascal si sono trattenuti per qualche minuto nel parcheggio custodito, chiacchierando in modo amichevole prima di separarsi.

Potete guardare gli scatti dei paparazzi che immortalano Pedro Pascal e Jennifer Aniston assieme nel post che trovate in fondo a questo articolo. Si tratta di immagini condivise dal profilo ufficiale di Instagram di Page Six.

Fan in delirio sui social Nonostante la grande curiosità del pubblico, i portavoce di entrambi gli attori non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, come fanno sapere dal magazine americano Page Sex che ha subito contattato i rispettivi rappresentanti. L’incontro tra i due non è passato inosservato sul web, dove i fan hanno espresso entusiasmo per questa potenziale coppia. Ma c'è anche chi, in maniera molto meno romantica ma forse più realistica, avanza teorie su un possibile coinvolgimento di Pascal nella serie The Morning Show, prodotta da Aniston e Reese Witherspoon per Apple TV+. Approfondimento Il gladiatore 2, Pedro Pascal nel cast del film

Outfit casual ma molto cool per entrambi Per l’occasione, Jennifer Aniston ha scelto un look casual ma sofisticato, indossando un gilet di pelle sopra una t-shirt bianca, abbinati a pantaloni neri dal taglio morbido e stivaletti. Pedro Pascal, invece, ha puntato su un classico intramontabile: giacca di pelle, jeans e mocassini. Non è la prima volta di Pascal e Aniston insieme Questa non è la prima volta che i due attori vengono accostati, come si ricorderanno gli amanti del gossip. In queste ore, infatti, ha ripreso a circolare un video (che potete guardare in fondo a questo articolo) girato nel 2024 durante i Critics Choice Awards in cui Pascal e Aniston avevano avuto un momento di complicità sul red carpet. Durante quell’incontro, la star di The Last of Us aveva afferrato la mano di Jennifer Aniston, che aveva risposto stringendola con entrambe le sue e guardando la telecamera con un’espressione sorpresa, mentre sussurrava: "Oh, mio Dio." Approfondimento Jennifer Aniston svela i segreti della sua dieta e del suo allenamento

Un progetto lavorativo in arrivo? Già in quell’occasione, nel 2024, Witherspoon aveva fatto un accenno a un possibile ruolo per Pascal in The Morning Show, dicendogli che c’era una parte “davvero interessante” per lui.

“Proponimelo subito,” aveva risposto l’attore con entusiasmo. “Ci sto. Aspetterò notizie dai miei agenti. Scrivete tutto, mandatemi il copione. Oppure presentatemelo direttamente qui.” Quando un’intervistatrice aveva suggerito che Pascal potesse interpretare un nuovo interesse amoroso nello show, lui aveva scherzato dicendo: “Quindi dovrei andare a letto con tutti nello show.” Aniston, divertita, aveva ribattuto: “È un po' come nella vita reale.” Approfondimento The Morning Show, rinnovata per una quarta stagione