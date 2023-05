Il gladiatore 2, Pedro Pascal nel cast del film

Deadline ha annunciato in esclusiva che l’attore sarebbe in trattava per prendere parte alla pellicola diretta da Ridley Scott

Stando a quanto rivelato da Deadline, Pedro Pascal potrebbe entrare a far parte del sequel de Il Gladiatore. L’attore statunitense è tra i volti più popolari del momento, grazie anche al successo della serie The Last of Us, amata e acclamata da pubblico e critica.