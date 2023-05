6/19 @Wildside

Le otto montagne, dal 15 maggio su Sky Cinema. Luca Marinelli e Alessandro Borghi sono gli straordinari protagonisti di un film sull’amicizia, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022. Tratto dal best-seller di Paolo Cognetti, è ambientato in un paesino della Valle d’Aosta Fin da bambini, Pietro e Bruno diventano grandissimi amici. I genitori di Pietro vorrebbero ospitare Bruno per farlo studiare in città, ma il padre non vuole: sebbene Bruno non lascia mai la montagna, l’indissolubile amicizia tra i due continua

Le otto montagne, il nuovo del film con Alessandro Borghi