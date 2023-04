White Men Can't Jump: il trailer ufficiale della commedia Disney+

Sono disponibili il trailer e il poster di White Men Can't Jump, la nuovissima commedia che debutterà il 19 maggio in esclusiva su Star all’interno di Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina

Sinqua Walls e Jack Begins sono i protagonisti della nuova commedia disponibile dal 19 maggio su Star all’interno di Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina. White Men Can't Jump è una rivisitazione in chiave moderna dell’iconico film del 1992 che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles. Sinqua Walls interpreta Kamal, ex promessa del basket che ha buttato via la sua carriera, mentre la superstar del rap multiplatino Jack Harlow fa il suo debutto come attore nel ruolo di Jeremy, un’ex star di questo sport la cui ascesa è stata bloccata dagli infortuni. Alle prese con relazioni incerte, pressioni finanziarie e gravi lotte interne, i due giocatori, apparentemente così diversi, scoprono di avere in comune più di quanto credano.