Peter Pan & Wendy, pubblicata una featurette del live action

Peter Pan & Wendy arriverà su Disney+ il 28 aprile

peter pan & wendy, le parole di david lowery e jude law

Grande curiosità per il film arrivo su Disney+ il 28 aprile. Nell'attesa, David Lowery ha dichiarato: "Peter Pan è uno dei gioielli della libreria Disney. L'idea di farne un live action è stata difficile, ma alla fine ho deciso in quanto un'opportunità troppo grande da rifiutare".

Il regista ha proseguito: “Volevo davvero trovare un nuovo modo di guardare alla storia“.