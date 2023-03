Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney con Jude Law

Il mondo magico di Neverland sta per tornare sullo schermo per una nuova avventura live action ispirata alla favola di Peter Pan Condividi

Neverland viene reinventato nel primo trailer di Peter Pan & Wendy. Il film in uscita il 23 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) funge sia da nuova interpretazione dell'iconica avventura animata della Disney, sia da commedia di J.M. Barrie che ruota attorno all'omonimo ragazzo che non invecchia mai sull'Isola che non c'è e porta con sé la giovane Wendy e i suoi fratelli in un'avventura oltre i confini della realtà. Il nuovo adattamento live action è firmato dal co-sceneggiatore/regista David Lowery, che in precedenza ha diretto il remake live-action di Il Drago Invisibile.

Peter Pan & Wendy: la trama del film approfondimento Peter Pan e Wendy, nuove foto: Jude Law a bordo della Jolly Roger La storia di questo nuovo film è molto fedele al classico del 1953. Wendy è una giovane ragazza di Londra che si ribella ai suoi genitori partendo di nascosto insieme ai suoi fratelli per la magica Isola che non c’è. Il collegio non fa per lei e l’idea di crescere e condurre una vita piena di responsabilità e noiosa le fa paura. Peter Pan le offre un’alternativa che lei non può non accettare. Molti precedenti adattamenti di Peter Pan sono stati criticati per l'applicazione degli stereotipi dei nativi americani con il personaggio, mentre Pan del 2015 è stato criticato per aver imbiancato il cast con Rooney Mara. Lowery ha optato per un casting più autentico con l'attore canadese Cree Alyssa Wapanatâhk, ma ha anche arricchito meglio il personaggio con le sue varie caratteristiche e personalità.

Il trailer di Peter Pan & Wendy GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Il trailer offre uno sguardo più approfondito sull'imminente remake Disney, vale a dire quello del live-action di Yara Shahidi Trilli in coppia con il personaggio titolare di Alexander Molony. Il trailer di Peter Pan & Wendy rivela anche il primo sguardo inquietante al Capitan Uncino di Jude Law che darà del filo da torcere a Wendy e i suoi fratelli. L'attesa per Peter Pan & Wendy è stata modesta grazie al lavoro di Lowery sul live-action Il Drago Invisibile, che è stato un successo commerciale e di critica. Il trailer suggerisce che Lowery ha mantenuto in gran parte lo stesso approccio e lo stesso stile del suo precedente remake Disney, cercando un modo per radicare un materiale originale fantastico pur mantenendo lo spirito avventuroso dell'originale. Questo tono si avverte nel trailer con la prima introduzione di Peter a Wendy, mantenendo la stessa spiritosa entrata del film d’animazione.

I personaggi di Peter Pan & Wendy Mentre il personaggio di Molony è stato mostrato precedentemente, questo trailer offre un primo sguardo a Trilli di Shahidi e Capitan Uncino di Jude Law, che alimentano entrambi le aspettative per il film. A differenza di molti altri remake live action Disney che sono stati presi di mira per importanti modifiche al design dei loro personaggi, sia Trilli che Uncino sembrano quasi identici alle loro controparti animate. Il cattivo di Peter Pan & Wendy di Law sembra aver ricevuto una modifica molto più terrificante ai suoi tratti del viso, facendolo sembrare più simile a un antagonista di Pirati dei Caraibi.