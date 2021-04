Peter Pan e Wendy, nuove foto: Jude Law a bordo della Jolly Roger

Nuove foto di Jude Law nei panni di Capitan Uncino. Il film, in fase di lavorazione in Canada, arriverà su Disney+ nel 2022

Le riprese proseguono a Vancouver , in Canada, e non mancano gli scatti provenienti dal set. Particolare attenzione è rivolta al personaggio di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law . Nelle ultime foto vi è proprio lui al centro, affiancato da Spugna, interpretato da Jim Gaffigan . Entrambi sono a bordo della Jolly Roger, insieme al resto dell’equipaggio.

approfondimento

Peter Pan e Wendy, foto dal set: Jude Law è Capitan Uncino

È possibile, inoltre, dare uno sguardo all’imbarcazione dei pirati dell’Isola che non c’è. Una grande avventura che i fan non vedono l’ora di poter apprezzare. Un live action che troverà spazio al fianco degli altri prodotti in questi anni, da “Mulan” ad “Aladdin”, in attesa di nuovi adattamenti, come “La Sirenetta”.