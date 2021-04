Peter Pan e Wendy, foto dal set: Jude Law è Capitan Uncino

Il prodotto finale sarà un mix dei romanzi e del film animato del 1953. Le riprese sono in corso a Vancouver, in Canada, il che ha portato alla pubblicazione online di alcuni scatti dal set. Spazio nel cast per Jude Law , che ricoprirà il ruolo di Capitan Uncino. Il celebre l’attore è al centro delle foto diffuse dal Daily Mail.

Sky e Disney, al via da oggi la partnership in Italia

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Il nuovo live action Disney arriverà nel 2022, anche se non è stata ancora fornita una data specifica, considerando anche il caos generato dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) nei calendari cinematografici. La regia è stata affidata a David Lowery, noto per progetti come “Il drago invisibile”. Ecco il resto del cast principale che affiancherà Jude Law:

Alexander Molony: Peter Pan

Ever Anderson: Wendy

Alan Tudyk: Mr Darling

Molly Parker: Mrs. Darling

Yara Shahidi: Trilli

Joshua Pickering: John

Jacobi Jupe: Michael

Alyssa Wapanatahk: Giglio Tigrato

Jim Gaffigan: Spugna

La pellicola si concentrerà sulla storia di Wendy. Sarà sua la prospettiva attraverso la quale passerà la narrazione del live-action. È una giovane in netto contrasto con i propri genitori. Loro vorrebbero vederla in collegio ma lei fugge via verso L’Isola che non c’è, affiancata dai suoi fratelli. È qui che incontrerà Peter Pan, il ragazzo che si rifiuta di crescere. Avranno così inizio le sue avventure, tra eterni bambini, una piccola fata e un malvagio pirata.

In merito al progetto si è espresso il regista David Lowery: “Quelle di Peter Pan è una delle mie storie preferite. L’emozione, l’avventura e l’immaginazione rendono il racconto originale ancora molto attuale. Anch’io, come lui, sono sempre stato restio a crescere. Sono entusiasta d’avere la chance di ridefinire i suoi personaggi iconici, affiancato da un cast e una troupe eccezionali”.