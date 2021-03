Sky e Disney, al via dal 1° aprile la partnership in Italia

Dal 1° aprile, l'app Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi Now. Sky Q è sempre di più il punto di riferimento per chi vuole avere, in un unico posto, i contenuti più amati per tutta la famiglia e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente

La partnership pluriennale tra Sky e Disney prende il via anche in Italia. Dal 1° aprile, infatti, l’app Disney+ arriverà su Sky Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box. Da domani, gli abbonati a Sky Q e Disney+ potranno guardare tutti i propri programmi preferiti direttamente da Sky Q e passare, in modo semplice e senza cambiare dispositivo, da una serie Sky Original a un titolo Disney e trovare una selezione dei contenuti di Disney+ direttamente nella Home di Q.

dal grande intrattenimento e lo sport di Sky ai classici Disney più amati



Il grande intrattenimento e lo sport di Sky come UEFA Champions League, Formula 1 e Moto GP, i titoli Sky Original più attesi tra cui Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti e Anna (dal 23 aprile) e la diretta della Notte degli Oscar® (il 25 aprile) con la collezione dedicata, si affiancano ai classici Disney più amati, ai titoli d’animazione targati Pixar, tra cui i film Disney e Pixar Soul e Onward – Oltre la magia, i titoli Marvel come Falcon and The Winter Soldier e Loki (in arrivo dall’11 giugno), tutta la saga di Star Wars e la serie vincitrice dell’Emmy Award The Mandalorian, oltre alle affascinanti storie di National Geographic, come I segreti delle balene (in arrivo dal 22 aprile), le novità dedicate ai più piccoli come la serie Mira, Royal Detective, ma anche i film e le serie di Star: tra cui le ultime novità come il pluripremiato Nomadland (in arrivo dal 30 aprile), gli originals come Love Victor, e i titoli iconici che compongono l’ampio catalogo.





“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney, che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti. L’arrivo di Disney+ rende ancora più completa l’esperienza di visione su Sky Q e la possibilità di trovare in un unico posto tutti i contenuti Sky e le migliori app in streaming - tra cui anche Netflix, Prime Video, Dazn, Mediaset Play e YouTube semplifica la vita ai nostri abbonati", il commento di Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.



“Disney+ è la casa degli eccezionali contenuti degli amati brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star”, ha aggiunto Kathryn Fink, GM Media The Walt Disney Company, “Il lancio su Sky Q permetterà ad ancora più persone di poter vivere le storie che amano direttamente dallo schermo delle proprie case.”

L'app Disney+, già disponibile su Sky Q e sui dispositivi NOW nel Regno Unito e in Irlanda, arriverà ad aprile su Sky Q, oltre che in Italia, anche in Germania e in Austria.

Gli oltre 2 milioni di abbonati che hanno già scelto l’innovativa esperienza di visione di Sky Q potranno trovare Disney+ direttamente nella sezione App o, ancora più facilmente, pronunciando il comando vocale “Apri Disney+” dal telecomando di Sky Q. Per accedere al servizio sarà poi necessario abbonarsi a Disney+ o, per chi è già abbonato, inserire le proprie credenziali.

I titoli Disney+ da non perdere saranno visibili sulla Home di Q accanto ai contenuti Sky, Netflix e Prime Video di Amazon, per un’esperienza di visione davvero unica, che nel corso del 2021 verrà ulteriormente arricchita da nuove integrazioni.