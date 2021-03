La Sirenetta riprese del film live action con Halle Bailey in Italia?

Riprese previste per marzo 2020 e rinviate a causa del Covid-19. Ci si attende l’uscita del nuovo live action per il 2022

Stando alle prime indiscrezioni, le riprese nostrane dovrebbero avere inizio a maggio 2021. In Sardegna il quartier generale Disney dovrebbe essere a Santa Teresa di Gallura, che non avrà però l’esclusiva delle riprese. Queste dovrebbero infatti dividersi tra quest’area e quelle di Castelsardo e Golfo Aranci .

La Sirenetta, il cast

Non si hanno informazioni di alcuna sorta in merito alla trama dell’adattamento live action de “La Sirenetta”. È facile pensare come vi saranno delle grandi differenze, così come avvenuto con “Mulan”.

Le news giunte a pubblico e critica riguarda unicamente il cast, che ha anche scatenato qualche polemica. In molti hanno rovesciato sui social tutto il proprio astio nei confronti di una protagonista nera, a differenza della versione bianca, dai capelli rossi, del film d’animazione. Tutto ciò ha acceso un forte dibattito, identico a tanti altri (basti pensare a quello relativo a “Lupin” con Omar Sy), al quale non ha preso parte immediatamente Halle Bailey. È lei l’attrice scelta per la parte, che ha deciso di attendere qualche mese per dire la propria.

Ha lasciato calmare le acque, evitando di rispondere d’istinto all’odio gettato nei suoi confronti: “Indipendentemente dalla situazione, mi è stato insegnato a tenere la testa sempre alta. Non conta ciò che qualcuno ha da dire su di te. Bisogna continuare ad andare avanti. Sono soltanto grata di questa chance. Mi sento come se stessi sognando. Non voglio prestare attenzione alla negatività. Questo ruolo è più grande di me e sarà bellissimo”.