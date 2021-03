Black Widow, annunciata la data di uscita e film in arrivo su Disney +

Il film con Scarlett Johansson sarà disponibile anche in digitale con Accesso VIP, così come “Crudelia”

La pellicola ha oggi una nuova data d’uscita. Si farà attendere fino al 9 luglio 2021 , invece dell’inizialmente previsto maggio. Non sarà inoltre un’esclusiva per le sale cinematografiche. I fan potranno fruirne su Disney+ ma, come nel caso del live action di “Mulan” e di “Raya e l’ultimo drago”, sarà previsto un accesso VIP . Ciò vuol dire che per vederlo sarà necessario avere un regolare abbonamento alla piattaforma di streaming, per poi pagare il costo del biglietto, per così dire. In alternativa è possibile attendere svariati mesi fino al rilascio della pellicola nel catalogo standard, senza costi aggiuntivi.

Se l’annuncio relativo ai cambi previsti per “Black Widow” ha ottenuto maggior attenzione, soprattutto grazie all’enorme hype del pubblico per la Fase 4 del MCU (anche se il film dedicato alla vedova nera sarà principalmente ambientato nel passato), non è stato l’unico citato da Disney.

Svariati sono i film ad aver subito dei cambi di programma. La decisione presa in relazione a “Black Widow” costringe allo slittamento di “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” al 3 settembre. Confermata invece la data d’uscita de “Gli Eterni”, che arriverà al cinema il 5 novembre 2021.

Maggio privato di Scarlett Johansson, dunque, ma non di Emma Stone. Confermata l’uscita di “Crudelia”, che porterà gli spettatori in un viaggio nel passato della celebre villain de “La carica dei 101”. Nessuna modifica per quanto concerne la data del 28 maggio 2021. Anche in questo caso, però, si tratterà di un rilascio ibrido. Alle sale cinematografiche si affiancheranno quelle digitali. La pellicola sarà disponibile anche su Disney+. Così come per il tanto atteso titolo Marvel, anche in questo caso vi sarà l’accesso VIP, con costo a parte rispetto alla tariffa standard dell’abbonamento.

Altra pellicola di certo molto attesa è l’ultima creazione della Pixar. In Italia si è generato un enorme hype per “Luca”, considerando come sia ambientato nel nostro Paese. A ciò si aggiunge il fatto che il regista scelto sia nostrano: Enrico Casarosa. Nessuna chance di vedere il film d’animazione al cinema il 18 giugno 2021, non in questa fase almeno. La pellicola sarà destinata unicamente al catalogo digitale, senza alcun sovraprezzo in questo caso.

A questi film se ne aggiungono altri quattro, destinati al cinema. Ecco le loro date d’uscita attualmente previste: