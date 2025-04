Milano Design Week, si moltiplicano le feste musicali

Arrivano nel capoluogo lombardo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo e come sempre in queste ricorrenze non mancano club e location che propongono serate con i top dj. Eccone alcune

Giovedì 10 l’Hollywood ospita l’official hosted after party di Central Cee, affiancato da Andy Purnell e NKO; Central Cee è una stella di primissima grandezza del rap britannico, forte di miliardi di stream di ascolti grazie in particolare al suo album di debutto “Can’t Rush Greatness”; sempre giovedì 10 al Philipp’s Club (all’interno dell’hotel di Philipp Plein) va in scena il party Soundform con la musica di Earthlife durante la cena e di Franky Rizardo nel dopocena. Da anni un riferimento nell’ambito dell’elettronica internazionale, il dj e producer olandese Franky Rizardo da sempre si distinguere per miscelare nel migliore dei modi house e techno: il suo è uno stile sopraffino, come dimostrano le sue release per etichette discografiche quali Defected Records e la sua LTF Records ed i suoi set in giro per il mondo, nei migliori festival e club di tutto il mondo. Sempre giovedì 10 alla Fabbrica del Vapore prosegue la Fabbrica Design Week con Richie Hawtin, musicista e dj canadese da considerarsi uno dei massimi esponenti della musica elettronica. Alla Fabbrica del Vapore ingresso libero previa registrazione.

Venerdì 11 all’Apollo Ricardo Villalobos, al Just Me Le Twins, ai Magazzini Generali

Luciano, al Volt Dixon; classificate al numero 83 nella Top 100 DJs della rivista DJ Mag, le messicane The Twins propongono uno show in modalità hybrid live, nel quale spiccano batterie acustiche ed i momenti nei quali cantano le loro canzoni. Sabato 12 all’Amnesia in console Leon, autentico specialista in maratone musicali e al The Flat by Macan (nella foto d’apertura) party di chiusura per questa temporary location ubicata allo Scalo Farini a cura di Porsche Italia e Balloon Museum, prossima a trasferirsi a Roma e che per l’occasione ospita il designer Karim Rashid. Al The Flat si fa festa prima, durante e dopo la cena, domenica 13 party di chiusura di Cofactory al Certosa District in collaborazione con le organizzazioni di Disco Stupenda & Rollover. Al Certosa District ingresso libero.