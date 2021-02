Luca, il trailer del nuovo film Disney Pixar

Disney Pixar ha distribuito il trailer ufficiale del suo nuovo film, “ Luca ”, particolarmente atteso in Italia, dal momento che sarà ambientato proprio nel nostro Paese. Un banco di prova cruciale per Enrico Casarosa , regista nostrano candidato all’Oscar per il corto “ La Luna ”.

Svariate le immagini proposte al pubblico nel corso degli ultimi mesi, l’ultima delle quali è un poster ufficiale che annuncia l’arrivo della pellicola per l’ estate del 2021 . Disney sta valutando il miglior corso d’azione da seguire per il lancio della pellicola, dal totalmente digitale alla combinazione di Disney+ e sale cinematografiche. Tutto dipenderà dall’evoluzione della pandemia legata all’emergenza Covid-19( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Negli Stati Uniti i cinema iniziano a riprendere la loro attività. Tutt’altro discorso, invece, in Europa. Il processo di vaccinazione potrebbe però cambiare gli equilibri attuali nel giro di pochi mesi.

Luca, la trama

approfondimento

Il nuovo film Pixar è ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana. Un luogo incantevole, arricchito da panorami mozzafiato. Il protagonista è un giovane ragazzo posto al centro di un’avventura stravolgente. Tutto ciò lo aiuterà a crescere durante quella che sarà un’indimenticabile estate.

A fare da contorno alle sue avventure mirabolanti vi sono elementi tipici della cultura italiana, tra passato e presente. Immancabili riferimenti al cibo, dal gelato alla pasta, così come alla Vespa. Non mancheranno corse in scooter per le vie della città, come mostrato da un’immagine diffusa sul web, che ha generato una certa divisione tra il pubblico.

In molti hanno sottolineato, infatti, come non fosse il modo migliore di presentare una pellicola. Lo scatto mostra tre giovanissimi a bordo di uno scooter, senza casco. In tanti hanno parlato di luoghi comuni, stupendosi del fatto che elementi del genere possano far parte di una pellicola diretta da un italiano. La maggior parte, però, preferisce rinviare ogni giudizio di sorta, aspettando di poter apprezzare e ammirare il film in prima persona, per poi tirare le somme.

Al centro della storia non vi è però soltanto Luca. Le grandi avventure che il destino ha in serbo per lui le condividerà con il suo nuovo migliore amico. Si ritroverà così a scoprire i segreti di un mondo segreto e sommerso. Appena sotto la superficie dell’acqua vi sono creature mai viste prima.