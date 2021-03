Cruella, le foto del film live action con la nuova Crudelia Emma Stone

“Cruella” è diretto da Craig Gillespie , ben noto per “Tonya”, pellicola con Margot Robbie e Allison Janney. Uno degli elementi principali del film è rappresentato, ovviamente, dalla grande varietà dei costumi. Tutti saranno unici e indimenticabili, andando a seguire l’evoluzione creativa della protagonista. Per tale ruolo è stata scelta Jenny Beavan , costumista Premio Oscar (2 volte per “Camera con vista” e “Mad Max: Fury Road”).

Il nuovo film Disney arriverà al cinema il 28 maggio 2021 ed è già uno dei più attesi dell’anno. La pellicola è ambientata negli anni ’70, nel cuore della rivoluzione punk rock. Estella è una giovane creativa molto intelligente e ambiziosa. Intende, a tutti i costi, incidere il proprio nome nella storia della moda.

Ha una chiara propensione per il male, il che attira due furfanti, che l’aiutano a farsi una vita a Londra. Svolge tanti lavori, fino a diventare una commessa in un negozio. Qui mette piede la baronessa von Hellman, che si rende conto, quasi per caso, del suo talento per la moda. Tutto questo dà il via a un percorso di crescita ed evoluzione per stella, pronta a diventare Crudelia. Nel nuovo teaser diffuso si vede la baronessa suggerire alla giovane di coltivare il proprio istinto omicida. Questo è fondamentale per cavarsela nel settore della moda.

Ecco il cast del film: