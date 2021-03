Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

"Non c'è alcuna decisione" di prolungare le restrizioni attuali, afferma Speranza in vista del prossimo dl anti-Covid. Il ministro della Salute richiama intanto le regioni a rispettare il piano nazionale vaccini e non chiude allo Sputnik. Ieri un milione di dosi di Pfizer sono state consegnate in Italia. Il tasso di positività scende di 2,5 punti al 5,6%. Altri 551 i decessi. L'Ue rivede il meccanismo sull'export dei vaccini, introducendo i principi di proporzionalità e reciprocità. Nuovo Record di morti in Brasile, 3.250 in un giorno.