PAESI BASSI - Lo scorso weekend è proseguito in Olanda un esperimento volto a riaprire discoteche e sale da concerto in modo controllato dopo un anno di chiusura causa pandemia. Intanto il governo sta valutando un accorciamento del coprifuoco nella speranza di riaprire in modo più deciso agli spostamenti intorno a maggio o giugno. Il governo non esclude di consentire la circolazione anche dopo le 21