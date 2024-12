Natale 2024, da Gubbio alla Lapponia: dove andare in vacanza

Ammirare lo spettacolo di luci e musiche sui palazzi di Bressanone, in Alto Adige, e passeggiare tra i pastori in terracotta di San Gregorio Armeno, a Napoli. Ma anche stupirsi di fronte ai Re Magi di sabbia di Las Palmas de Gran Canaria e perdersi tra le vetrine del Museo del Natale di Salisburgo, in Austria. A pochi giorni dal 25 dicembre vi proponiamo una serie di destinazioni dove poter vivere la magia delle feste