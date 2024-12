Come prepararsi a pranzi e cene delle festività di Natale: i consigli

Le festività natalizie portano con sé un susseguirsi di cene aziendali, pranzi con gli amici e riunioni familiari. Questi momenti di convivialità sono l’occasione perfetta per festeggiare, condividere ricordi e crearne di nuovi, ma richiedono anche un maggiore sforzo all’organismo, tra cibi ricchi di grassi e zuccheri, bevande alcoliche e ore piccole. Per affrontare al meglio non solo questo periodo, godendosi i festeggiamenti senza compromettere il benessere, ma anche il post festività, è utile preparare l’organismo e aiutarlo a rimanere in equilibrio. Ecco alcuni consigli pratici suggeriti da Biogena (un'azienda austriaca specializzata in salute e benessere e nello sviluppo di integratori di micronutrienti) per affrontare al meglio le festività e l’ingresso nel nuovo anno.

Prendersi cura dell’intestino



Il benessere dell’intestino e in particolare del microbioma intestinale, che svolge un ruolo cruciale nella digestione e nell’assorbimento delle sostanze nutritive, è essenziale per la salute dell’intero organismo. Uno squilibrio del microbioma compromette l'assorbimento dei nutrienti, indebolendo la barriera intestinale e il sistema immunitario. Prima e dopo le festività è quindi consigliabile inserire nel proprio piano alimentare nutrienti che aiutano l’intestino a mantenersi in salute, privilegiando una dieta ricca di alimenti vegetali e fibre solubili (come semi di psillio e lino) per favorire lo svuotamento intestinale e lenire la mucosa. Per rigenerare la flora intestinale, è consigliato assumere probiotici e micronutrienti come le vitamine A, C, D e lo zinco.



Supportare il fegato e la funzione epatica



Il fegato contribuisce a metabolizzare, controllare, immagazzinare ed espellere le diverse sostanze che entrano in circolo nell’organismo. Per proteggerlo durante le festività, quando cibi grassi e alcolici lo appesantiscono, è utile aumentare l’assunzione di alimenti ricchi di antiossidanti, come barbabietole, carciofi, spinaci e tè verde. È, inoltre, consigliabile limitare il consumo di alcol, evitando di mescolare diverse bevande. Integratori con antiossidanti, possono aiutare a contrastare lo stress ossidativo e a proteggere le cellule.