Giornata sicurezza alimentare: perché è importante e cosa prevede l'UE

Ogni anno il 7 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare (World Food Safety Day) istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nel 2018 e promossa da OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e FAO (Food and Agriculture Organization). Una ricorrenza che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza alimentare per la tutela della salute dei cittadini. Il primo organismo a dare una definizione di "sicurezza alimentare" è stata proprio la FAO che insieme all’OMS nel 1963 ha fondato il Codex Alimentarius, un programma creato per sviluppare standard e linee guida orientate a proteggere la salute dei consumatori. Un testo in cui si legge per la prima volta che cosa si intende per sicurezza alimentare: “La garanzia che un alimento non causerà danno dopo che è stato preparato e/o consumato secondo l’uso a cui esso è destinato”.

La politica di sicurezza alimentare Ue La politica di sicurezza alimentare dell’Unione europea è principalmente disciplinata dagli articoli 168 (salute pubblica) e 169 (protezione dei consumatori) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La politica di sicurezza alimentare dell’Unione ha l'obiettivo di proteggere i consumatori, garantendo allo stesso tempo il regolare funzionamento del mercato unico. La legislazione dell’Unione riguarda l’intera filiera alimentare, "dal produttore al consumatore" in modo integrato, e applicando un approccio "One Health". Gli aspetti da tutelare sono la sicurezza della produzione primaria, le condizioni igieniche nella trasformazione alimentare, nell’imballaggio, nell’etichettatura e dei controlli ufficiali sulla conformità alla sicurezza alimentare.

Un regolamento del 2002, si legge sul sito del Parlamento europeo, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione dell'UE in materia di alimenti e mangimi, tenendo conto del "principio di precauzione". Regolamento che oltre a definire un approccio alla valutazione del rischio, stabilisce disposizioni generali riguardanti la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi e introduce il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, che consente agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi rapidamente informazioni e di coordinare la loro risposta alle minacce per la salute poste da alimenti o mangimi. Il regolamento istituisce inoltre l'EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare - incaricata di valutare tutti i rischi associati alla catena alimentare. La legislazione alimentare generale è stata sottoposta a un controllo dell'adeguatezza, ossia a una valutazione globale delle politiche. A seguito del completamento del controllo dell'adeguatezza nel gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1381 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare. Un documento che mira a integrare la legislazione alimentare generale e ad accrescere la trasparenza delle valutazioni del rischio condotte dall'EFSA, l'indipendenza degli studi scientifici alla base di tali valutazioni e la cooperazione con gli Stati membri per quanto riguarda i dati a disposizione.