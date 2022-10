10/12 ©Ansa

Per prevenire il pericolo di contrarre una MTA è preferibile: non acquistare i prodotti esposti su banchi non refrigerati; fare attenzione che non emanino cattivi odori e che non presentino parti di colore diverso; se già confezionati prestare attenzione all’integrità delle confezioni; se surgelati, prestare attenzione che non sia stata interrotta la catena del freddo; non mettere i prodotti alimentari a diretto contatto con altri non alimentari nella borsa della spesa