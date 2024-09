Dallo iodio alla vitamina E: una persona su due ne è carente

Introduzione

Uno studio condotto presso la Harvard Chan School di Boston, insieme a UC Santa Barbara (UCSB) e alla Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), ha rivelato che metà della popolazione globale non assume quantità adeguate di 15 micronutrienti essenziali per la salute. Tra questi anche ferro e le vitamine C ed E.

Le carenze di micronutrienti sono una delle forme più comuni di malnutrizione a livello globale e ogni carenza comporta determinate conseguenze sulla salute. Si va dalle complicanze in gravidanza alla cecità, fino a un aumentato rischio di malattie infettive.

Lo studio ha riscontrato significative carenze di assunzione per quasi tutti i micronutrienti valutati, e in particolare per iodio (68% della popolazione globale), vitamina E (67%), calcio (66%) e ferro (65%)