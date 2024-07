Introduzione

L'alimentazione è riconosciuta come uno dei fattori che influenzano la salute generale, inclusi il rischio di malattie cardiovascolari e cancro. Ma i benefici di una dieta sana non si fermano qui. Recenti studi hanno dimostrato che un regime alimentare equilibrato può anche ritardare il declino cognitivo negli anziani. Nuove evidenze in merito arrivano da uno studio che ha seguito oltre 3.000 persone per quasi 75 anni, dimostrando che un regime alimentare sano di alta qualità in gioventù potrebbe aiutare a mantenere il cervello sano in età avanzata. Ecco i cibi che contrastano l’invecchiamento cerebrale.