Morte prematura, studio: i cibi trattati ne aumenterebbero il rischio

Dalle bibite dolci alle carni ultra-processate, passando per i dolci e i prodotti da colazione, alcuni cibi e bevande sarebbero più dannosi per la salute rispetto ad altri. A indicarlo è una nuova ricerca Usa guidata dall’Università di Harvard

Per compiere lo studio , condotto da un team di ricerca internazionale guidato da Mingyang Song, gli studiosi hanno indagato l’associazione tra il rischio di morte per tutte le cause e per cause specifiche, come il cancro, e l’alto consumo di alimenti ultra-processati su un campione composto da oltre 100mila persone, senza storia di cancro, malattie cardiovascolari o diabete al momento dell'arruolamento. Nello specifico, la ricerca ha monitorato, per un follow-up medio di 34 anni, la cartella clinica e le abitudini alimentari di 74mila infermiere americane e di 39mila professionisti sanitari uomini.

I risultati



Comparando i dati a disposizione con le cause di morte a cui sono stati ricondotti i 40mila decessi registrati nel campione, i ricercatori hanno rilevato che i partecipanti che assumevano almeno 7 porzioni di cibi ultra-processati al giorno correvano un rischio maggiore di circa il 4% di morte prematura per ogni causa e un rischio maggiore del 9% di altri decessi (compresa una probabilità maggiore dell’8% di decessi neurodegenerativi), rispetto a chi ne consumava in media 3 porzioni al giorno. Non sono invece state riscontrate associazioni con decessi precoci per cancro, malattie respiratorie o cardiache. Ciò che conta maggiormente per contrastare questi rischi “è la qualità generale della dieta di una persona”, ha osservato il coordinatore del team di ricerca Mingyan Son, epidemiologo di Harvard.

I cibi ultra-processati più dannosi per la salute

Le associazioni più forti sono state osservate dai ricercatori per i prodotti pronti a base di carne ultra-processate, pollame e frutti di mare, oltre a bevande zuccherate, dessert a base di latticini e cibi per la colazione altamente trasformati.

Trattandosi di uno studio osservazionale, “non è possibile trarre conclusioni definitive su causa ed effetto. Ma i risultati forniscono un supporto per limitare il consumo di alcuni tipi di alimenti ultraprocessati per la salute a lungo termine. Sono necessari studi futuri per migliorare la classificazione degli alimenti ultra-processati e confermare i nostri risultati in altre popolazioni", ha concluso il coordinatore del team di ricerca.



