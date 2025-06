Tumore al colon, attività fisica dopo la chemio aumenta sopravvivenza

La ricerca è stata pubblicata sul New England Journal of Medicine e ha coinvolto oltre 800 pazienti divisi tra coloro che hanno seguito un programma di esercizio strutturato e coloro che invece hanno solo ricevuto materiale educativo sulla salute: nel primo caso, la sopravvivenza senza malattia a 8 anni è maggiore del 7%

Tre anni di esercizio fisico programmato e ben strutturato possono aiutare il processo di guarigione dei pazienti con tumore al colon. A dirlo è lo studio Challenge pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine che, a inizio trattato, sottolinea come tuttavia si tratti di studi preclinici e osservazionali e non di “prove definitive di livello 1”. La ricerca internazionale, giunta alla fase 3, ha coinvolto 55 centri situati principalmente in Canada e Australia. Tra il 2009 e il 2024, gli studiosi hanno osservato e confrontato un gruppo totale di 889 persone: la metà di loro, 445 pazienti, sono stati sottoposti a programma di esercizio strutturato; i restanti 444 sono invece stati inseriti in un gruppo di educazione sanitaria e hanno quindi solo ricevuto materiale educativo sulla salute.