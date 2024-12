Natale, ecco quali sono i cibi più sprecati durante le feste

Introduzione

Il Natale di quest’anno non sarà all'insegna dell’austerità e il giro d'affari della festività sarà in crescita rispetto al passato. Ma attenzione agli sprechi a tavola: secondo un sondaggio di Too Good To Go, l’86% degli intervistati ha dichiarato di sprecare più prodotti alimentari durante le ricorrenze di fine anno. Quali sono le previsioni di consumi e spese (non solo per il cibo) degli italiani per le feste natalizie e di fine anno?