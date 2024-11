Mercatini di Natale 2024, i più belli d'Italia: da Bolzano a Napoli

Il clima natalizio inizia a diffondersi molto tempo prima del 25 dicembre: compaiono i primi Babbo Natale arrampicati sui balconi con le luci colorate intorno, le vetrine si illuminano così come le strade e le piazze italiane si arricchiscono di bellissime decorazioni. Inoltre, inizia già la corsa ai regali e girare per mercatini è diventato un must