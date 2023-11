Mercatini e villaggi di Natale da non perdere a Roma e dintorni

Diversi i mercatini di Natale nella Capitale. Da quello storico e tradizionale di Piazza Navona al Ragusa Off di Via Tuscolana, passando per il Cinecittà World Christmas Market. E sono molte le idee regalo

A poco meno di un mese dal Natale, Roma si illumina e si popola di una serie di mercatini. Vediamo quali (I PIU' BELLI DI ITALIA):

Mercato di Natale di Piazza Navona

Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2024 ritorna lo storico e tradizionale mercatino di Natale di Piazza Navona. Diversi gli stand destinati ad attività commerciali (giocattoli, libri e prodotti editoriali), sette agli artigiani (alberi, addobbi e presepi e giocattoli), quattro ai prodotti alimentari tradizionali regionali e sei agli articoli da regalo (pelletteria, quadri e stampe, manifatture in legno, vetro e ceramica, ricami e tessuti).

Ragusa Off – Via Tuscolana, 179

Fino al 7 gennaio 2024 c'è uno dei più grandi mercatini di Natale all’interno del Ragusa-Off, l’ex deposito Atac che si trova nel quartiere Tuscolano. Uno spazio di 6.000 mq, un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale.

Cinecittà World Christmas Market

Sempre fino al 7 gennaio 2024 il parco tematico di Cinecittà World si trasforma in un magico Villaggio di Natale tra i percorsi di luminarie, luci sfavillanti, decorazioni festive, Christmas shows, mercatini di Natale pieni di idee regalo, originali oggetti d’artigianato. E non è finita qui. Perché nei weekend del 2-3 e 8-9-10 dicembre è in programma lo show Digital Circus in Wonderland.