Mercatini di Natale di Bolzano, orari di apertura e dove parcheggiare

Come arrivare e dove parcheggiare

Per chi proviene da Sud il consiglio è quello di prendere l'uscita autostradale Bolzano sud e parcheggiare presso il parcheggio di Fiera Bolzano (1300 posti). Da qui, in 15 minuti è possibile raggiungere il centro grazie al collegamento con gli autobus oppure con il treno che, in 5 minuti, collega Bolzano sud alla stazione ferroviaria centrale. Chi arriva da Nord invece può uscire dall’autostrada a Bolzano nord e parcheggiare presso il parcheggio Bolzano Centro in Via Mayr Nusser (1200 posti). In soli 5 minuti potrete raggiungere comodamente a piedi la centrale Piazza Walther. Chi proviene da ovest può raggiungere Bolzano attraverso le Statali 42 e 38 e parcheggiare al parcheggio Palasport (500 posti), il quale è collegato al centro con gli autobus di linea che passano ogni 10 minuti. Esistono poi dei parcheggi a pagamento anche nel centro di Bolzano: parcheggio City Parking P2, parcheggio Walther P3, Luna/Mondschein P4, parcheggio Laurin P5, parcheggio Central Parking P6, parcheggio Castel Mareccio P7, parcheggio Bolzano Centro (Via Mayr-Nusser) P8. Anche il treno è una comoda opzione per raggiungere Bolzano: dalla stazione infatti è possibile raggiungere piazza Walther in pochi minuti a piedi.