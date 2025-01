L’Aquila, cambia il mestiere del farmacista: nuovi servizi e mansioni

Lifestyle

Il Tirolo non è ricco solo di montagne, ma anche di laghi, laghetti e stagni. Ce ne sono oltre 600 in tutta la regione, grandi e piccoli, laghi balneabili e laghetti alpini, circondati da imponenti vette. Ciò che molti non sanno è che non sono una destinazione interessante solo in estate, ma sono attraenti anche in inverno. Per i bambini esperienze uniche a contatto con il ghiaccio.