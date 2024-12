Albero di Natale 2024, tutte le tendenze tra vintage e moderno

6/8 ©Getty

ALBERO MINIMALISTA Per chi predilige uno stile più sobrio e sofisticato, l’albero di Natale minimalista è la scelta ideale. Questi alberi si caratterizzano per un design essenziale, che mette in risalto la bellezza della forma e pochi elementi decorativi. Si opta per alberi di dimensioni più contenute e realizzati con materiali naturali, come il legno o il feltro