Introduzione

Il freddo, gli addobbi delle vetrine e il calendario ci ricordano che la stagione delle feste è quasi arrivata (I MIGLIORI MERCATINI). E per i molti che non sono passati all'albero artificiale, questo significa che a breve sarà il momento di trovare l'abete perfetto da decorare a casa per creare la tradizionale atmosfera natalizia. Questo momento può però essere facilmente motivo di stress sia perché le dimensioni e la forma dell'abete “vivo” non si conciliano sempre con le capacità di trasporto dell'auto di famiglia. E perché ci sono norme da rispettare. Ecco cosa sapere.