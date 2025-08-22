Cambiamento climatico, più turbolenze in aereo: le zone più colpite

La stagione in cui si verificano maggiori turbolenze in alta quota è l'inverno. Ma a causa del cambiamento climatico, ora i buchi d'aria si manifestano sempre più frequentemente anche in estate e in autunno. “Il cambiamento climatico potrebbe anche aumentare la frequenza e la gravita dei temporali in scenari futuri, e le turbolenze incontrate in prossimita dei temporali sono un fattore importante negli incidenti legati alle turbolenze”, dichiara Robert Sharman del Centro nazionale di ricerca atmosferica, citato dal Messaggero