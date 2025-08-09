Voli, ecco le tratte più turbolente del mondo: la classifica

Introduzione

Il 7 agosto scorso, il volo AR1290 partito da Santiago del Cile e diretto a Mendoza, in Argentina, ha percorso i quasi 200 chilometri di tratta con oscillazioni “moderate” e un picco di intensità registrato appena dopo il decollo. Non ci sono stati feriti tra i passeggeri e l'equipaggio a bordo, ma il viaggio compiuto dall'aereo, un modello Embraer, conferma il primato della tratta latinoamericana come la più “movimentata” al mondo.

Già lo scorso anno, come ricorda il Corriere della Sera, il portale specializzato Turbli aveva posizionato il collegamento tra le due città sudamericane al primo posto nella classifica dei tragitti maggiormente soggetti alle turbolenze ad alta quota. Ecco perché (e quali altre rotte non sono da meno).