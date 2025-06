Turbolenza su volo della Ryanair Berlino-Milano, 9 feriti lievi

Il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza ieri sera all'aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell'Alta Algovia. Nove dei 185 passeggeri a bordo sono rimasti feriti e tre di loro sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di un bambino di due anni che ha riportato alcune contusioni, di una donna con una ferita alla testa e di un altro passeggero che accusato mal di schiena. La compagnia aerea si è scusata per il disagio

Disavventura per i passeggeri presenti a bordo di un aereo della compagnia Ryanair partito da Berlino e diretto a Milano. Il velivolo, infatti, ha effettuato un atterraggio di emergenza ieri sera all'aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell'Alta Algovia, a seguito di una forte turbolenza. Lo segnala l'agenzia Dpa sottolineando che la polizia ha riferito che 9 dei 185 passeggeri a bordo - otto e un membro dell'equipaggio - sono rimasti feriti a causa della forte turbolenza provocata dalle condizioni meteorologiche avverse. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale. Si tratta, nel dettaglio, di un bambino di due anni che ha riportato alcune contusioni, di una donna con una ferita alla testa e di un altro passeggero che accusato mal di schiena. Dopo l'atterraggio d'emergenza e visto che l'autorità per l'aviazione della Baviera meridionale non ha autorizzato un volo di collegamento, la compagnia aerea ha deciso di terminare i trasferimenti in autobus per il viaggio fino a Milano.