Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Introduzione
L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si disputa dal 23 agosto al 14 settembre. In totale verranno percorsi 3.144 km in 21 tappe. La corsa a tappe ciclistica (vinta lo scorso anno da Roglic) parte in Italia, dalla Reggia di Venaria, in Piemonte. Verranno toccati quattro Paesi (Italia, Francia, Spagna e Andorra). L’arrivo, come da tradizione, sarà a Madrid. Tante le frazioni di alta montagna: ci saranno l'Angliru e la Bola del Mundo, l'Alto de El Morredero, il Cerler e l'ascesa a Valdezcaray. Ecco il dettaglio delle tappe.
Quello che devi sapere
Tappa 1 (23 agosto)
Torino (Reggia di Venaria Reale) (ITA) - Novara (ITA)
Distanza: 183 km
La Vuelta parte dal Piemonte. Prima tappa priva di grosse asperità e quindi adatta ai velocisti che potranno così conquistare la prima maglia rossa del leader della corsa a tappe.
Tappa 2 (24 agosto)
Alba (ITA) - Limone Piemonte (ITA)
Distanza: 157 km
Già alla seconda frazione iniziano le difficoltà. L’arrivo a Limone Piemonte presenta un’ascesa finale a oltre 1000 metri di altitudine.
Tappa 3 (25 agosto)
San Maurizio Canavese (ITA) - Ceres (ITA)
Distanza: 139 km
La terza frazione ha un percorso movimentato, possibile preda di attaccanti. L'unica salita di un certo spessore sarà a Issiglio, a metà tappa.
Tappa 4 (26 agosto)
Susa (ITA) - Voiron (FRA)
Distanza: 192 km
La Vuelta lascia l'Italia e si sposta in Francia. La quarta tappa è di media montagna, con un percorso perfetto per attacchi da lontano. Nel tracciato due Gpm di seconda categoria nella prima parte della frazione, poi discesa fino all'arrivo.
Tappa 5 (27 agosto)
Figueres - Figueres (cronometro a squadre)
Distanza: 20 km
La prima tappa in territorio spagnolo è la crono a squadre in Catalogna, percorso cittadino a Figueres, totalmente pianeggiante e senza salite.
Tappa 6 (28 agosto)
Olot - Pal (AND)
Distanza: 171 km
L’arrivo a Pal (Andorra) oltre alla dura scalata finale nel Principato, prevede anche, nella prima parte di gara, la salita alla Collada de Toses, Gpm di prima categoria a quasi 1.800 metri di altitudine.
Tappa 7 (29 agosto)
Andorra La Vella (AND) - Cerler
Distanza: 187 km
Dopo la partenza ad Andorra si torna in Spagna. Altra frazione durissima con il ritorno della mitica salita al Cerler che mancava alla Vuelta dal 2007.
Tappa 8 (30 agosto)
Monzón Templario - Saragozza
Distanza: 158 km
Dopo due arrivi in salita ecco di nuovo una tappa per velocisti. Percorso senza troppe asperità e ultimi 20 km disegnati in un circuito cittadino nella perla dell’Aragona.
Tappa 9 (31 agosto)
Alfaro - Valdezcaray
Distanza: 195 km
Ancora un arrivo in salita con la scalata finale in direzione della stazione sciistica di Valdezcaray. Gli uomini di classifica potranno dare tutto anche sapendo che l’indomani ci sarà la prima giornata di riposo della corsa.
Tappa 10 (2 settembre)
Navarra (Parco Naturale Sendaviva) - Isaba (El Ferial Larra Belagua)
Distanza: 168 km
Dopo il giorno di riposo, si riparte con un nuovo arrivo in quota. L’ascesa finale è a Larra-Belagua, vicino al confine con la Francia (già arrivo di tappa nel 2023 quando vinse Evenepoel).
Tappa 11 (3 settembre)
Bilbao - Bilbao
Distanza: 167 km
Frazione dall’altimetria insidiosa, con continui sali-scendi nelle strade di Bilbao. Nel finale doppia scalata all'Alto del Vivero e salita conclusiva all'Alto de Pike.
Tappa 12 (4 settembre)
Laredo - Los Corrales de Buelna
Distanza: 143 km
Ancora una frazione da non sottovalutare per i big. Percorso perfetto per attacchi anche grazie alla Collada de Brenes, posta a circa 20 km dal traguardo.
Tappa 13 (5 settembre)
Cabezón de la Sal - Angliru
Distanza: 202 km
Tappa lunghissima e molto temuta per l’arrivo all’iconico Angliru, montagna scoperta recentemente dalla Vuelta e diventata già mitica per le pendenze infernali.
Tappa 14 (6 settembre)
Avilés - La Farrapona/Lagos de Somiedo
Distanza: 135 km
Tappone di montagna nelle Asturie con le temibili salite al Puertu de San Llaurienzu e all'Alto de la Farrapona. Ascesa finale al termine di 16 km con pendenze molto dure.
Tappa 15 (7 settembre)
A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos
Distanza: 167 km
Percorso movimentato dall’inizio alla fine che si presta per attacchi dalla distanza. Attenzione alle salite al Puerto a Garganta e all'Alto de Barbeitos. Nella seconda parte tracciato meno duro fino all’arrivo in Galizia.
Tappa 16 (9 settembre)
Poio - Mos Castro de Erville
Distanza: 172 km
Dopo il giorno di riposo fissato l’8 settembre, si riparte per l’ultima settimana di gara. Percorso in Galizia che sembra una classica primaverile del Nord. Brevi strappi, salite e discese una di fila all’altra. Anche l’arrivo è in pendenza.
Tappa 17 (10 settembre)
O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero
Distanza: 143 km
Torna alla Vuelta dopo 19 anni la scalata all'Alto de El Morredero, ascesa finale durissima al termine di una frazione molto corta.
Tappa 18 (11 settembre)
Valladolid - Valladolid (cronometro individuale)
Distanza: 26 km
L’unica crono individuale di questa Vuelta è stata posizionata a poche tappe dalla fine. Percorso totalmente pianeggiante sulle strade di Vallodolid, che potrebbe definire i contorni della classifica generale.
Tappa 19 (12 settembre)
Rueda - Guijuelo
Distanza: 159 km
Terzultima tappa e una delle poche davvero pensate per i velocisti. Un’occasione per gli uomini di classifica per spendere poche energie in un percorso interamente pianeggiante.
Tappa 20 (13 settembre)
Robledo de Chavela - Bola del Mundo
Distanza: 159 km
La penultima tappa è quella in cui si deciderà la corsa. Frazione breve ma con ben 5 Gpm, tra cui la salita finale alla Bola del Mundo, punto più alto della Vuelta 2025 con i suoi 2.258 metri di altitudine.
Tappa 21 (14 settembre)
Alapardo-Madrid
Distanza: 101 km
Passerella finale che arriva nel classico traguardo della capitale spagnola. Appena 101 km perfetti per i brindisi in gruppo, prima della volata conclusiva.
