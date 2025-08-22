Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Sport

Introduzione

L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si disputa dal 23 agosto al 14 settembre. In totale verranno percorsi 3.144 km in 21 tappe. La corsa a tappe ciclistica (vinta lo scorso anno da Roglic) parte in Italia, dalla Reggia di Venaria, in Piemonte. Verranno toccati quattro Paesi (Italia, Francia, Spagna e Andorra). L’arrivo, come da tradizione, sarà a Madrid. Tante le frazioni di alta montagna: ci saranno l'Angliru e la Bola del Mundo, l'Alto de El Morredero, il Cerler e l'ascesa a Valdezcaray. Ecco il dettaglio delle tappe.

Quello che devi sapere

Tappa 1 (23 agosto)

Torino (Reggia di Venaria Reale) (ITA) - Novara (ITA)

Distanza: 183 km

La Vuelta parte dal Piemonte. Prima tappa priva di grosse asperità e quindi adatta ai velocisti che potranno così conquistare la prima maglia rossa del leader della corsa a tappe.

 

Per approfondire: Ciclismo, Longo Borghini conquista il Giro Women per il secondo anno consecutivo

Tappa 2 (24 agosto)

Alba (ITA) - Limone Piemonte (ITA)

Distanza: 157 km

Già alla seconda frazione iniziano le difficoltà. L’arrivo a Limone Piemonte presenta un’ascesa finale a oltre 1000 metri di altitudine.

Tappa 3 (25 agosto)

San Maurizio Canavese (ITA) - Ceres (ITA)

Distanza: 139 km

La terza frazione ha un percorso movimentato, possibile preda di attaccanti. L'unica salita di un certo spessore sarà a Issiglio, a metà tappa.

Tappa 4 (26 agosto)

Susa (ITA) - Voiron (FRA)

Distanza: 192 km

La Vuelta lascia l'Italia e si sposta in Francia. La quarta tappa è di media montagna, con un percorso perfetto per attacchi da lontano. Nel tracciato due Gpm di seconda categoria nella prima parte della frazione, poi discesa fino all'arrivo.

Tappa 5 (27 agosto)

Figueres - Figueres (cronometro a squadre)

Distanza: 20 km

La prima tappa in territorio spagnolo è la crono a squadre in Catalogna, percorso cittadino a Figueres, totalmente pianeggiante e senza salite.

Tappa 6 (28 agosto)

Olot - Pal (AND)

Distanza: 171 km

L’arrivo a Pal (Andorra) oltre alla dura scalata finale nel Principato, prevede anche, nella prima parte di gara, la salita alla Collada de Toses, Gpm di prima categoria a quasi 1.800 metri di altitudine.

Tappa 7 (29 agosto)

Andorra La Vella (AND) - Cerler

Distanza: 187 km

Dopo la partenza ad Andorra si torna in Spagna. Altra frazione durissima con il ritorno della mitica salita al Cerler che mancava alla Vuelta dal 2007.

Tappa 8 (30 agosto)

Monzón Templario - Saragozza

Distanza: 158 km

Dopo due arrivi in salita ecco di nuovo una tappa per velocisti. Percorso senza troppe asperità e ultimi 20 km disegnati in un circuito cittadino nella perla dell’Aragona.

Tappa 9 (31 agosto)

Alfaro - Valdezcaray

Distanza: 195 km

Ancora un arrivo in salita con la scalata finale in direzione della stazione sciistica di Valdezcaray. Gli uomini di classifica potranno dare tutto anche sapendo che l’indomani ci sarà la prima giornata di riposo della corsa.

Tappa 10 (2 settembre)

Navarra (Parco Naturale Sendaviva) - Isaba (El Ferial Larra Belagua)

Distanza: 168 km

Dopo il giorno di riposo, si riparte con un nuovo arrivo in quota. L’ascesa finale è a Larra-Belagua, vicino al confine con la Francia (già arrivo di tappa nel 2023 quando vinse Evenepoel).

Tappa 11 (3 settembre)

Bilbao - Bilbao

Distanza: 167 km

Frazione dall’altimetria insidiosa, con continui sali-scendi nelle strade di Bilbao. Nel finale doppia scalata all'Alto del Vivero e salita conclusiva all'Alto de Pike.

Tappa 11 (3 settembre)

Tappa 12 (4 settembre)

Laredo - Los Corrales de Buelna

Distanza: 143 km

Ancora una frazione da non sottovalutare per i big. Percorso perfetto per attacchi anche grazie alla Collada de Brenes, posta a circa 20 km dal traguardo.

Tappa 12 (4 settembre)
Tappa 13 (5 settembre)

Cabezón de la Sal - Angliru

Distanza: 202 km

Tappa lunghissima e molto temuta per l’arrivo all’iconico Angliru, montagna scoperta recentemente dalla Vuelta e diventata già mitica per le pendenze infernali.

Tappa 14 (6 settembre)

Avilés - La Farrapona/Lagos de Somiedo

Distanza: 135 km

Tappone di montagna nelle Asturie con le temibili salite al Puertu de San Llaurienzu e all'Alto de la Farrapona. Ascesa finale al termine di 16 km con pendenze molto dure.

Tappa 15 (7 settembre)

A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos

Distanza: 167 km

Percorso movimentato dall’inizio alla fine che si presta per attacchi dalla distanza. Attenzione alle salite al Puerto a Garganta e all'Alto de Barbeitos. Nella seconda parte tracciato meno duro fino all’arrivo in Galizia.

Tappa 15 (7 settembre)

Tappa 16 (9 settembre)

Poio - Mos Castro de Erville

Distanza: 172 km

Dopo il giorno di riposo fissato l’8 settembre, si riparte per l’ultima settimana di gara. Percorso in Galizia che sembra una classica primaverile del Nord. Brevi strappi, salite e discese una di fila all’altra. Anche l’arrivo è in pendenza.

Tappa 17 (10 settembre)

O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero

Distanza: 143 km

Torna alla Vuelta dopo 19 anni la scalata all'Alto de El Morredero, ascesa finale durissima al termine di una frazione molto corta.

Tappa 18 (11 settembre)

Valladolid - Valladolid (cronometro individuale)

Distanza: 26 km

L’unica crono individuale di questa Vuelta è stata posizionata a poche tappe dalla fine. Percorso totalmente pianeggiante sulle strade di Vallodolid, che potrebbe definire i contorni della classifica generale.

Tappa 19 (12 settembre)

Rueda - Guijuelo

Distanza: 159 km

Terzultima tappa e una delle poche davvero pensate per i velocisti. Un’occasione per gli uomini di classifica per spendere poche energie in un percorso interamente pianeggiante. 

Tappa 19 (12 settembre)

Tappa 20 (13 settembre)

Robledo de Chavela - Bola del Mundo

Distanza: 159 km

La penultima tappa è quella in cui si deciderà la corsa. Frazione breve ma con ben 5 Gpm, tra cui la salita finale alla Bola del Mundo, punto più alto della Vuelta 2025 con i suoi 2.258 metri di altitudine.

Tappa 21 (14 settembre)

Alapardo-Madrid

Distanza: 101 km

Passerella finale che arriva nel classico traguardo della capitale spagnola. Appena 101 km perfetti per i brindisi in gruppo, prima della volata conclusiva.

 

Per approfondire: Pogacar vince il Tour de France 2025, ultima tappa a Parigi a Van Aert. Classifica finale

