Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe

Introduzione

L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si disputa dal 23 agosto al 14 settembre. In totale verranno percorsi 3.144 km in 21 tappe. La corsa a tappe ciclistica (vinta lo scorso anno da Roglic) parte in Italia, dalla Reggia di Venaria, in Piemonte. Verranno toccati quattro Paesi (Italia, Francia, Spagna e Andorra). L’arrivo, come da tradizione, sarà a Madrid. Tante le frazioni di alta montagna: ci saranno l'Angliru e la Bola del Mundo, l'Alto de El Morredero, il Cerler e l'ascesa a Valdezcaray. Ecco il dettaglio delle tappe.