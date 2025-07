Pogacar vince il Tour de France 2025: la classifica finale

Il ciclista sloveno, campione del mondo, ha trionfato per la quarta volta nella Grande Boucle. Gioia anche per il collega belga della Visma-Lease a Bike, che ha tagliato per primo il traguardo sugli Champs Élysées. Storica maglia verde per l'italiano Milan, che ha vinto la classifica a punti

Il campione del mondo Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. È la quarta volta che il ciclista sloveno trionfa nella Grande Boucle. C'è gloria anche per il belga Wout Van Aert, che ha tagliato il traguardo per primo nell'ultima tappa di 132,2 km, con partenza da Mantes-la-Ville e arrivo sugli Champs Élysées di Parigi. Al secondo posto si è piazzato Davide Ballerini (+19"), mentre lo stesso Pogacar ha chiuso al quarto posto, preceduto dal connazionale Matej Mohoric. Al sesto posto Matteo Trentin. Dopo 21 tappe, il friulano Jonathan Milan ha conquistato una storica maglia verde.

La classifica generale

Di seguito, le prime dieci posizioni della classifica generale del Tour de France 2025: 1) Tadej Pogacar (Uae Team Emirates-Xrg); 2) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike); 3) Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe); 4) Oscar Onley (Picnic Postnl); 5) Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team); 6) Tobias Johannessen (Uno-X Mobility); 7) Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels); 8) Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe); 9) Ben Healy (EF Education-Easypost); 10) Ben O'Connor (Team Jayco Alula).

Pogacar nella leggenda

Pogacar si conferma uno dei ciclisti più forti di tutti i tempi. Lo sloveno, oltre a quello di quest'anno, ha vinto altri tre Tour (2020, 2021, 2024), un Giro d'Italia (2024), la medaglia d'oro in linea ai Mondiali 2024, tre Liegi-Bastogne-Liegi (2021, 2024, 2025), quattro Giri di Lombardia (2021, 2022, 2023, 2024), due Giri delle Fiandre (2023, 2025), tre edizioni delle Strade Bianche (2022, 2024, 2025), un'Amstel Gold Race (2023), due Freccia Vallone (2023 e 2025), la medaglia di bronzo in linea ai Giochi olimpici 2020 e la medaglia di bronzo in linea ai Mondiali 2023, senza considerare i trofei "minori".

Milan, una maglia verde storica

Quest'anno c'è stata gioia anche per il friulano Jonathan Milan, che al suo debutto assoluto nella Grande Boucle ha trionfato nella classifica a punti, conquistando la maglia verde proprio davanti al campione sloveno. Il ciclista 24enne della Lidl Trek ha vinto due frazioni: l'ottava, a Laval, mettendo fine alla striscia negativa dell'Italia che non conquistava una tappa al Tour da 113 frazioni consecutive (ossia dal 2019); a Valence, nella diciassettesima tappa, dando una spallata importante alla classifica scalatori. Prima di Milan, l'ultimo italiano ad aver indossato la maglia verde è stato Alessandro Petacchi nel 2010, e prima ancora Franco Bitossi nel 1968.

Dagnoni (Federciclismo): "Grande orgoglio"

"Un risultato storico, non trovo altre definizioni", dice il presidente di Federciclismo Cordiano Dagnoni, volato a Parigi per congratularsi con il ciclista italiano. Storico "perché arriva dopo tanti anni e perché lo ottiene un ragazzo cresciuto sulla pista, con la maglia della Nazionale addosso, cosa che per noi è grande motivo di orgoglio", continua. "Non ho dubbi, per me è il miglior velocista del mondo", affermò lo stesso Dagnoni in tempi non sospetti.