Tour de France, uomo tra il pubblico ferisce poliziotto con coltello

Sport

Quest'anno la Grande Boucle parte il 5 luglio da Lille e finisce il 27 luglio a Parigi sugli Champs-Élysées, come da tradizione. Previste 21 tappe per un totale di 3.333,8 km: sei arrivi in montagna (compreso l'attesissimo Ventoux) e due cronometro individuali. Lo sloveno Pogacar, campione del mondo, sogna il quarto trionfo in terra transalpina, ma è tallonato a ruota dal danese Vingegaard e dal belga oro olimpico Evenepoel