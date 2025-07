Tour, Milan vince allo sprint: è il primo successo italiano dal 2019

Il velocista azzurro conquista in maglia verde l'ottava tappa della Grande Boucle, la Saint-Méen le Grand-Laval di 171,4 km, battendo in volata Wout Van Aert. Per l'Italia il successo mancava da 113 tappe

L'Italia rompe il digiuno al Tour de France con Jonathan Milan, che vince allo sprint l'ottava tappa, la Saint-Méen le Grand-Laval di 171,4 km, battendo allo sprint Wout Van Aert. Era dal 27 luglio 2019 che un azzurro non conquistava un successo di tappa al Tour. Il digiuno è durato 113 tappe e 2.176 giorni. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica. "Ancora devo capire quello che abbiamo fatto, perché quando parti hai sempre dei sogni", ha detto Milan poco dopo aver tagliato il traguardo. "Oggi eravamo veramente concentrati, il focus era su ciò che dovevamo fare, e i miei compagni hanno fatto un lavoro fenomenale". "Sapevo che avrei dovuto aspettare il più possibile", ha detto ancora il velocista della Lidl-Trek, "era un tipo di finale che mi piace molto. Il livello qui è altissimo e a questo punto posso dire che ce la siamo meritata. Domani ci riproveremo. È una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l'Italia".