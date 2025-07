Ciclismo, Longo Borghini conquista il Giro per il secondo anno di fila

Un bis da leggenda quello di Elisa Longo Borghini. La campionessa della Uae ha conquistato per la seconda volta consecutiva il successo finale nel Giro d'Italia Women, festeggiando il trionfo sul podio allestito in una location da urlo come l'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari'. È infatti a Imola che si è conclusa la corsa rosa, dopo otto tappe combattute, con l'azzurra che è presentata all'ultimo start, a Forlì, con la maglia di leader che aveva strappato ieri alla svizzera Marlen Reusser, incapace oggi di recuperare il distacco di 22'' che aveva in classifica sull'italiana.

Quarta piazza nell'ultima tappa della corsa rosa

Nella frazione odierna, molto meno insidiosa rispetto a quella di ieri, ci sono stati diversi tentativi di fuga ma alla fine il gruppo con la maglia rosa, grazie al lavoro della Uae, è riuscito a ricucire, mettendo al sicuro la posizione di Longo Borghini. Per disputarsi il successo parziale sono scattate Liane Lippert e l'olandese Anna Van der Breggen, con la tedesca della Movistar che è riuscita a imporsi. Parziale consolazione per la squadra, che puntava al successo nella classifica generale. Quarto posto per Longo Borghini, subito dietro a Reusser.