Meteo, nel fine settimana temporali e temperature in calo. Ecco dove

Introduzione
Dopo alcuni giorni di forte instabilità che hanno portato acquazzoni e bombe d’acqua in varie città d’Italia, nella giornata di oggi il sole torna ad avere la meglio sulla Penisola. Anche le temperature aumentano nonostante sulle regioni centrali ci saranno dei temporali irregolari, localmente intensi. Precipitazioni attese anche su Cilento, costa tirrenica lucana e calabrese. Anche il weekend sarà instabile: bisogna prepararsi all’altalena termina che coinvolgerà tutta l’Italia e dividerà Nord e Sud. Come spiegano i meteorologi de ilMeteo.it, tra sabato 23 e domenica 24 agosto, si prevede un ulteriore passaggio instabile, seppur modesto, con precipitazioni e nuovi cali termici.
Quello che devi sapere
Italia divisa in due
Come spesso succede, la Penisola nei prossimi due giorni non presenterà condizioni climatiche omogenee ma sarà divisa tra Nord e Sud. Il centro è a sua volta tagliato a metà tra l’influenza delle correnti fresche provenienti da Nord e il residuo dell’anticiclone africano del Sud: questo comporterà, per le regioni come Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, giornate variabili con mattinate più serene e possibili rovesci in serata. Le temperature risultano meno estreme rispetto ai valori registrati al Sud, ma restano comunque superiori alle medie del periodo, specie nelle zone lontane dai rilievi.
Al Sud e nelle Isole situazione completamente diversa con il caldo che, sebbene leggermente inferiore, continuerà ad avere la meglio. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia sono ancora sotto il controllo di un anticiclone particolarmente resistente che porta con sé temperature elevate e notti afose.
Le previsioni di oggi, venerdì 22 agosto
Come anticipato, la giornata di oggi presenta dei miglioramenti rispetto al maltempo che nei giorni scorsi ha vessato alcune zone della Penisola. Nonostante questo, una perturbazione si muove verso il Centro dove la giornata sarà caratterizzata da un'atmosfera instabile con temporali irregolari e localmente intensi. Precipitazioni attese anche su Cilento, costa tirrenica lucana e calabrese. Inoltre, entro sera peggiora la situazione peggiorerà tra Veneto e Friuli e poi sulle regioni adriatiche centro meridionali. Le temperature però non caleranno, anzi torneranno a crescere nonostante le possibili precipitazioni.
Le previsioni di sabato 23 agosto al Nord
Pressione in aumento sui settori occidentali. In questa giornata ci sarà più sole su molte regioni, soprattutto a ovest. Molte nubi e locali piogge sui monti interesseranno il Triveneto dove dal tardo pomeriggio e poi sera è atteso l'arrivo di alcuni temporali fino in pianura sul Veneto. Temperature miti e gradevoli con valori massimi attesi tra i 25 e i 28 gradi gradi su tutte le città.
Le previsioni di sabato 23 agosto al Centro e in Sardegna
Le regioni del Centro Italia sabato vedranno un aumento della pressione che porta con sé una giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto sui settori tirrenici. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno alcuni temporali irregolari sugli Appennini e zone vicine del settore adriatico. Valori massimi compresi tra i 23 gradi di Campobasso e i 29-30 di Firenze e Roma.
Le previsioni di sabato 23 agosto al Sud e in Sicilia
Pressione in leggero calo e condizioni instabili invece al Sud. La giornata partirà subito con un cielo molto nuvoloso sui settori peninsulari, soprattutto sui monti dove ci saranno alcune piogge. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali irregolari, sempre sui rilievi e sulle zone adiacenti, più rari sulla costa. Soleggiato invece in Sicilia. Temperature calde ma piacevoli con valori massimi attesi tra i 25 e i 30 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 24 agosto al Nord
Tempo localmente instabile nella giornata di domenica. In questa giornata su gran parte delle regioni settentrionali il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso. Sono previste delle precipitazioni piuttosto irregolari e più probabili in montagna, in Emilia e inizialmente anche sulla pianura veneta. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra i 20-23 gradi del Nordovest e i 25-27 del Nordest.
Le previsioni di domenica 24 agosto al Centro e in Sardegna
Le condizioni migliorano ulteriormente nelle regioni centrali grazie alla pressione in aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo spesso asciutto. Ma il cielo si potrà vedere a tratti molto nuvoloso, soprattutto sugli Appennini dove nel pomeriggio non si potranno escludere alcune precipitazioni sparse. Tutto sole in Sardegna. Temperature piacevoli con valori massimi compresi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 24 agosto al Sud e in Sicilia
Nella giornata di domenica la pressione torna ad aumentare anche sulle regioni meridionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi della Basilicata. Temperature in leggera diminuzione con valori massimi attesi tra i 26 e i 29 gradi su gran parte delle città.