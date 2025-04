Netanyahu da Orban in Ungheria, sfida mandato d'arresto CPI

I rapporti tra Ungheria e Israele si sono rafforzati dall'inizio della guerra a Gaza, innescata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il premier ungherese è stato il primo leader a estendere un invito a Netanyahu, assicurando che non avrebbe eseguito il mandato, affermando che la decisione della CPI "interviene in un conflitto in corso, per scopi politici". Il governo ungherese ha poi annunciato la decisione di ritirarsi dalla Corte penale internazionale ascolta articolo

Accompagnato dalla moglie Sara, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato questa notte intorno alle 2.30 a Budapest per incontrare l'omologo ungherese Viktor Orban. Accolto sulla pista dell'aeroporto dal ministro della Difesa Kristof Szalay-Bobrovniczky, il primo ministro ha iniziato così una visita di quattro giorni in Ungheria, su invito dell'alleato premier ungherese, sfidando il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per la guerra in Medio Oriente. Poco dopo l'arrivo di Netanyahu, il governo ungherese ha annunciato la decisione di ritirarsi dalla Corte penale internazionale. Il capo dello staff del primo ministro Orban, Gergely Gulyas, su Facebook ha scritto inoltre che "il governo avvierà la procedura di ritiro oggi, in conformità con il quadro giuridico costituzionale e internazionale". (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL LIVEBLOG GUERRA MEDIORIENTE)

L' invito a Netanyahu I rapporti tra Ungheria e Israele si sono rafforzati dall'inizio della guerra a Gaza, innescata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Orban, che ha definito l'Ungheria "il Paese più sicuro d'Europa" per gli ebrei, è stato il primo leader a estendere un invito a Netanyahu, assicurando che non avrebbe eseguito il mandato, affermando che la decisione della corte "interviene in un conflitto in corso, per scopi politici". La Cpi ha sottolineato che l'Ungheria ha "l'obbligo giuridico" e la "responsabilità nei confronti degli altri stati" di far rispettare le decisioni della corte. Mentre in Europa sono emersi sentimenti anti-israeliani e tensioni per l'eccidio di palestinesi commesso nella Striscia, il Paese dell'Europa orientale ha ospitato anche diverse partite della nazionale di calcio israeliana e dei club israeliani. Il governo di Budapest ha addirittura fatto riferimento agli atti antisemiti nei Paesi occidentali per giustificare la sua dura posizione anti-immigrazione e si è vantato del fatto che in Ungheria le manifestazioni pro-palestinesi sono vietate.