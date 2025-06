Elezioni Polonia, sfida Trzaskowski-Nawrocki: seggi chiusi alle 21

Ballottaggio decisivo per il futuro della Polonia. Oggi, 1° giugno, i cittadini sono tornati alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali: la scelta è tra il 53enne Rafal Trzaskowski, sindaco pro-Ue di Varsavia e alleato del governo centrista di Tusk, e lo storico nazionalista Karol Nawrocki, 42 anni, sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS) del presidente conservatore uscente Andrzej Duda. Al primo turno Trzaskowski aveva ottenuto il 31,2% dei voti, Nawrocki il 29,7%. Il risultato non è scontato – gli ultimi sondaggi parlano sostanzialmente di un testa a testa – e avrà importanti implicazioni per il ruolo della Polonia in Europa, a partire dalla sua posizione su temi come l’aborto e i diritti della comunità Lgbtqia+. Seggi chiusi dalle 21.