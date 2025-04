Ungheria, approvata legge di Orban che vieta il Pride. Ue pronta a procedura d'infrazione

"La nostra è un'unione di libertà e uguaglianza. Tutti dovrebbero poter essere se stessi, vivere e amare liberamente". Lo ha chiarito il commissario Ue per la giustizia, Michael McGrath, intervenendo in un dibattito al Parlamento europeo. La nuova legge ungherese viete la marcia del Pride e impone multe a organizzatori e partecipanti

È dibattito aperto in Ue dopo la decisione dell’Ungheria di Viktor Orban di vietare il Pride di Budapest. La Commissione europea, ha fatto sapere il commissario Ue per la giustizia, Michael McGrath, intervenendo in un dibattito al Parlamento europeo sull’argomento, “non esiterà a intraprendere ulteriori azioni e, ove opportuno, ad avviare procedure di infrazione per garantire il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali". Per McGrath “i principi a cui tutti i nostri Stati membri aderiscono volontariamente sono chiari. La nostra è un'unione di libertà e uguaglianza. Tutti dovrebbero poter essere se stessi, vivere e amare liberamente".