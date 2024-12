Prezzi Natale, dagli skipass alle camere di albergo: tutti i rincari

Introduzione

Si avvicinano le vacanze natalizie e nonostante il caro-vita sono molti gli italiani che hanno deciso di concedersi un viaggio durante le festività. A partire saranno in tutto 11,5 milioni di persone, per un ritorno economico stimato in quasi quattro miliardi di euro.

I dati emergono da un’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, secondo cui – ancora una volta nonostante i prezzi – il 32% dei vacanzieri dichiara di avere a disposizione un budget superiore a quello dello scorso anno. Il 23% è invece nella situazione opposta: i fondi per le vacanze sono diminuiti negli ultimi 12 mesi, a causa di problemi di natura economica. E c’è chi fa ricorso a un prestito per pagarsi un breve viaggio, anche perché i rincari registrati per la stagione 2024/2025 sono molti e toccano quasi tutte le componenti di viaggio.