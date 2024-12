Vacanze di Natale e Capodanno, le mete più gettonate fra gli italiani

La piattaforma eDreams ha analizzato le prenotazioni per Natale 2024 e Capodanno 2025: ad attirare l’interesse dei viaggiatori nostrani sono soprattutto le metropoli europee, come Amsterdam, Londra e Parigi, dove tra pochi giorni riaprirà la Cattedrale di Notre Dame. Rispetto al 2023, invece, registrano aumenti significativi di prenotazioni soprattutto le mete al caldo, come Sharm el-Sheikh e Tenerife. Gli stranieri sembrano preferire le grandi città italiane, ad esempio Roma, Milano e Venezia