Finlandia “on the road”, avventure invernali a casa di Babbo Natale

È da 6 anni consecutivi il Paese più felice del mondo (certificato dal World Happiness Report) ed è, soprattutto, la Casa di Babbo Natale. Con l’arrivo della stagione invernale, della prima neve e delle aurore boreali, la Finlandia offre un’atmosfera unica per un viaggio indimenticabile. Con l’aiuto di Visit Finland (l’Ente del turismo finlandese), abbiamo selezionato le migliori esperienze da vivere durante il freddo inverno scandinavo: da una visita a Tempere, capitale mondiale della sauna, a una pattinata sul lago ghiacciato di Saimaa (il più grande del paese e il quarto in Europa) fino ancora a una ciaspolata nelle foreste innevate della regione di Taiga e a una passeggiata a Jyväskylä, l'unica città al mondo con un totale di 29 edifici progettati dall’archistar Alvar Aalto.

Incontrare Babbo Natale nel suo ufficio Il nostro viaggio in Finlandia comincia a Rovaniemi, capitale della Lapponia e luogo di residenza di Joulupukki (come è conosciuto Babbo Natale nel Paese), a soli 10 chilometri a sud del circolo polare artico. All'interno del Villaggio a lui dedicato, si ha infatti l'opportunità unica di varcare la soglia del suo ufficio e incontrarlo personalmente. Mentre gli elfi operano instancabilmente per aggiornare le liste dei desideri e preparare le renne per la notte più magica dell'anno, Babbo Natale riposa sulla sua poltrona, pronto ad ascoltare i desideri di grandi e piccini. Dall’ufficio postale è possibile spedire un messaggio che arriverà a destinazione con un timbro e un francobollo speciale, non disponibile in nessuna altra parte del mondo. Il Villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi può essere raggiunto in treno da Helsinki grazie alla piattaforma e app di viaggi Omio, primo fornitore di trasporto multimodale nei paesi nordici: una soluzione non solo economica (61 euro) ma anche ecologica (con soli 2,27 kg di emissioni di CO2 contro i 113,54 della macchina e i 249,92 dell’aereo).

Mercatini di Natale I Finlandesi adorano festeggiare la stagione natalizia: cominciano a ritrovarsi all’inizio di dicembre per le feste di pikkujoulu (o “piccolo Natale”) e gli avventori si affollano nei mercatini sorseggiando il glögi, vino caldo speziato finlandese. Tuomaan Markkinat è il più storico e amato mercatino di Natale di Helsinki, la capitale, e si tiene nella Piazza del Senato (vicino alla statua dell'Imperatore Alessandro II) dove oltre 100 bancarelle propongono oggetti di artigianato e prodotti gastronomici.

Il rito della sauna Chi soggiorna a Helsinki può organizzare facilmente gite fuori porta in treno: a Turku, la città più antica della Finlandia, affacciata sul Mar Baltico e amatissima dagli appassionati di storia, arte e buona cucina, o a Tampere, nella Regione dei Laghi, terza città più popolosa della Finlandia considerata la Capitale mondiale della sauna. Con oltre 60 saune pubbliche sparse sul territorio cittadino, a Tampere la sauna finlandese è un vero e proprio “way of life”. La più antica di Finlandia (ancora in uso e ancora riscaldata a legna, come da tradizione) è la sauna di Rajaportti, risale al 1906 e si trova nel quartiere di Pispala. Questa pratica, nel 2020 è entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'agenzia delle Nazioni Unite. Con oltre 3 milioni di strutture disseminate in tutto il Paese, in Finlandia si ha davvero l’imbarazzo della scelta: dalla nuova Art sauna del Museo d’Arte Contemporanea Gösta Serlachius a Mänttä, alla più “fotografabile”, sull’isola di Lonna in riva al mare, fino alla sauna Löyly, considerata un’oasi urbana nel cuore della capitale e alla Koivurannan Saunalautta, la sauna galleggiante al largo della città di Oulu, nel nord del Paese.

Tampere, la "Manchester finlandese" Cittadina dall’anima industriale, Tampere è considerata la “Manchester finlandese”. Nell'area di Finlayson, all’interno di un’ex fabbrica di cotone (fondata nel 1820 e un tempo una delle aziende industriali più importanti dei paesi nordici), ci sono oggi ristoranti, bar, negozi e musei. Appena fuori dalla piazza principale troviamo i Talliphia Stable Yards, complesso di scuderie risalenti al XIX secolo (e appartenenti alla famiglia di industriali Von Nottbeck) oggi sede di studi di artisti e di suggestive botteghe di artigianato che vendono ceramiche, scarpe e cioccolato. Andando a valle delle rapide Tammerkoski si arriva a Kehräsaari, una piccola cartotecnica dove oggi espongono le loro creazioni artigiani locali e si trova un cinema d'essai. Terminiamo la nostra tappa in zona al Särkänniemi, il più grande luna park della Finlandia. Si tratta di un’area con più di 30 giostre, un gigantesco acquario, un planetario, un delfinario, uno zoo, la torre panoramica di Näsinneula con un ristorante girevole all’interno e il Museo d’Arte di Sara Hildén.

Ciaspole, pattini e 'ice floating' La Regione dei Laghi, nella zona sud-orientale della Finlandia, offre diverse attività immersive in un paesaggio pressochè incontaminato. Un esempio? La ciaspolata nelle foreste innevate alla ricerca dell’aurora boreale. Abbandonarsi all’ascolto dei suoni della foresta con l’obbiettivo di raggiungere il luogo perfetto per godere dello spettacolo di luci è il modo migliore per vivere l’inverno artico. A Saimaa (il più grande lago del paese e il quarto in Europa) è possibile pattinare sul ghiaccio circondati da un paesaggio invernale fiabesco ma è anche possibile praticare l'ice floating galleggiando sull'acqua ghiacciata con addosso tute di sicurezza professionali impermeabili. La zona perfetta per questa attività è quella del ruscello vicino al vecchio castello di Savonlinna che non si ghiaccia nemmeno nei giorni più freddi.

Dallo yoga con le renne all’adozione a distanza Tra le attività più curiose e singolari da vivere in Finlandia c’è sicuramente il “reindeer yoga”. Presso la fattoria Kujala a Ruka-Kuusamo (nella provincia di Oulu, una delle zone più nevose del Paese) è infatti possibile cimentarsi in un "saluto al sole" circondati da gruppi di renne. Un’attività che unisce i benefici della natura nordica con la presenza rilassante degli animali e alle tecniche dello yoga per bilanciare corpo e mente. E per chi si deve accontentare di accarezzarle a distanza, sul sito Reindeer Journey - adopt a reindeer, con una quota a partire da 40 euro, si può adottare un esemplare e ricevere aggiornamenti regolari sulle sue attività, tracciate tramite GPS.

In vacanza sulla prima isola offline al mondo Ulko-Tammio, la piccola striscia di terra situata nel Parco Nazionale del Golfo della Finlandia orientale, è stata dichiarata la prima zona "libera da telefoni" al mondo. I visitatori sono invitati a spegnere i dispositivi abbandonando swiping e click, per vivere un’esperienza immersiva e purificante nella natura e scoprire i benefici che solo la connessione con terre incontaminate può regalare. Tra sentieri escursionistici, panorami mozzafiato e sport all’aria aperta di ogni tipo, l’isola è una gemma imperdibile per gli amanti delle attività en plein air ma anche un rifugio sicuro contro lo stress.

Jyväskylä, la capitale dell’architettura finlandese Dopo tanta natura tornare in città potrebbe sembrare straniante ma Jyväskylä, situata sulle sponde del Lago Päijänne (a 270 chilometri a nord di Helsinki), è la meta ideale per gli appassionati di architettura e ambiente. Tra i progetti contemporanei realizzati recentemente meritano una visita l'Aalto2 Museum Centre, il Puukuokka Housing Block (un complesso di tre edifici residenziali a più piani costruiti totalmente in legno), la Kuokkala Church (realizzata in legno e rivestita con tegole di ardesia sovrapposte) mentre tra le opere di Alvar Aalto da non perdere il Museum of Central Finland, l'University of Jyväskylä e il Jyväskylä City Theatre. Tappa d'obbligo per la pausa pranzo al Bistro Kirkkopuisto, bistrò contemporaneo ricavato in uno storico caffè del Church Park e al Sataman Viilu, l'unico ristorante con sauna della città, dove sorseggiare un drink al tramonto o cenare affacciati sul lago.

La compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale Forte di 12 milioni di clienti all’anno, la Finnair (la compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale) ha spento quest’anno la sua 100esima candelina e si posizione tra le compagnie aeree più antiche al mondo. Ha inaugurato il primo volo 100 anni fa, portando posta tra Helsinki, in Finlandia, e Tallin, in Estonia. È stata la prima compagnia europea ad offrire un volo diretto su Tokyo. La prima, sempre nel Vecchio Continente, a volare su Pechino e ad aprire una rotta transiberiana per l’Asia. I consumatori l'hanno scelta come migliore compagnia aerea del Nord Europa agli Skytrax Awards per 12 volte consecutive. La sostenibilità è al centro delle operazioni della compagnia, tanto che questa intende diventare carbon neutral entro la fine del 2045. Nata come Aero alla fine del 1923, nei suoi primi 12 mesi di vita ospitò 269 passeggeri. Oggi ne trasporta circa un milione al mese.