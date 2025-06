In arrivo il Pizza Village 2025: il live entertainment per la pizza

Torna Pizza Village, il format di live entertainment dedicato a sua maestà la Pizza più famoso al mondo. Eletto nel 2018 Best Food Festival in the World al “The FestX Awards” di Las Vegas, Pizza Village è l’evento che da oltre 10 anni celebra un viaggio straordinario nel mondo della Pizza. Considerata tra le più rilevanti feste popolare del mondo, negli anni Pizza Village ha saputo evolvere trasformandosi da evento locale a brand globale conquistando man mano nuovi territori. Dopo Napoli è stata la volta di Milano per poi sbarcare a New York. Ma Pizza Village oggi non è più solo un appuntamento dal vivo, ma una vera e propria piattaforma di comunicazione integrata multicanale, un ecosistema di contenuti capace di vivere tutto l’anno ben oltre l’evento fisico.

Pizza Village si propone come un format inedito nato nel 2020 durante il lockdown e concepito per l’edizione milanese, che adattandosi alle contingenze del momento storico ha dato voce ad uno storytelling innovativo. Nel 2023 il format si è evoluto in un vero e proprio tour dove i Maestri Pizzaioli hanno portato la tradizione partenopea direttamente a casa degli italiani con ricette inedite pensate appositamente per l’occasione.

Che cosa prevede questa edizione

Ma Pizza Village è prima di tutto un villaggio, dedicato a uno dei simboli per eccellenza dell’italianità nel mondo. L'evento coinvolgera i migliori Maestri Pizzaioli Napoletani, competizioni, pizza class amatoriali e professionali, animazione e laboratori ludico didattici, ed ancora workshop, conferenze, seminari, oltre alla grande musica in collaborazione con il Gruppo RTL 102.5, che anche quest’anno sarà protagonista al Pizza Village di Napoli, raccontando l’intera manifestazione attraverso i suoi programmi e le voci dei suoi speaker. Fin dal mattino, la prima radiovisione d’Italia sarà in diretta dal Caffè Gambrinus per catturare l’atmosfera unica della città. Nel corso della giornata, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in onda dalla Mostra d’Oltremare con il Radio Truck, punto d’incontro per gli ascoltatori, con musica, interviste e tanto intrattenimento. In serata, prenderà il via il grande show della prima radio d’Italia con tanti grandissimi ospiti. Tutto questo fa di Pizza Village un appuntamento imperdibile da vivere con la famiglia e gli amici, coinvolgendo un pubblico sempre più trasversale. Nel contempo l’evento rappresenta anche un punto di riferimento per tutta la filiera e le aziende interessate al grande pubblico degli eventi. Una grande opportunità di visibilità per tutti i brand partner che entreranno a far parte della grande famiglia di Pizza Village. Tante le opportunità di engagement attraverso branded content personalizzati e creati a hoc, basati su specifiche strategie di marketing, comunicazione e posizionamento.