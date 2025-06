Comicon Bergamo 2025: programma, date, ospiti ed eventi da non perdere

L’illustrazione ufficiale del festival porta la firma di Gigi Cavenago, artista italiano noto per il suo lavoro su Dylan Dog, la serie a fumetti The Magic Order e per il suo contributo visivo a Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il poster raffigura una città avvolta in un’atmosfera elettrica, con una guerriera in posizione di guardia su una fortezza, pronta all’avventura ascolta articolo

Il festival Comicon Bergamo torna nel 2025 con una nuova edizione ricca di ospiti, eventi e anteprime. La manifestazione si terrà dal 20 al 22 giugno presso la Fiera di Bergamo, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi del Nord Italia per gli appassionati di fumetti, giochi di ruolo e cultura pop. L’illustrazione ufficiale del festival porta la firma di Gigi Cavenago, artista italiano noto per il suo lavoro su Dylan Dog, la serie a fumetti The Magic Order e per il suo contributo visivo a Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il poster raffigura una città avvolta in un’atmosfera elettrica, con una guerriera in posizione di guardia su una fortezza, pronta all’avventura. Cavenago ha voluto creare un’immagine che unisse fantasy e fantascienza, evocando un mondo di pura immaginazione e dinamismo.

Cosa c’è da aspetarsi da Comicon Come ogni anno Comicon dedica un omaggio a una figura di spicco del fumetto. Il titolo di Magister 2025 spetta a Tanino Liberatore, illustratore e fumettista che ha segnato l’estetica post-punk degli anni Ottanta. L’artista abruzzese, noto per la creazione del personaggio Ranxerox, sarà protagonista di una mostra personale, curerà un’esposizione dedicata a un altro maestro del fumetto internazionale e parteciperà a talk e incontri speciali. L’edizione 2025 accoglierà ospiti di rilievo internazionale. Tra i primi nomi annunciati spiccano Frank Mentzer, autore della celebre Scatola rossa di Dungeons & Dragons, e David Lloyd, disegnatore di V for Vendetta. Al festival parteciperanno anche Simon Bisley, noto per ABC Warriors, Sláine e Lobo, e John McCrea, artista di Hitman, che ha lavorato su personaggi come Wolverine, Deadpool, Spider-Man e Batman.Sul fronte del manga, per la prima volta in Italia arriverà Satoshi Shiki, illustratore di L’attacco dei giganti – Before the Fall. Leggi anche Sinner vs Alcaraz diretto da Wes Anderson: il fumetto di Marinaccio