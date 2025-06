Mulino Bianco festeggia i suoi 50 anni, rendendo omaggio ai lavoratori

Dagli addetti alla produzione fino ad alcuni volti delle campagne pubblicitarie, Mulino Bianco celebra l’anniversario, ringraziando tutte le persone che hanno fatto la storia del marchio. Negli stabilimenti in tutta Italia, per due ore la produzione si è fermata per i festeggiamenti durante i quali i dipendenti hanno raccontato aneddoti e ricordi

Proseguono le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con la campagna “50 anni di ricordi buoni”. Il brand, che dal 1975 ha segnato l’immaginario collettivo, ed oggi porta sulle tavole degli italiani oltre 140 prodotti da forno, ha organizzato una giornata speciale per tutti i dipendenti, coinvolgendo gli stabilimenti italiani in un momento di festa e condivisione. Il 17 giugno, per due ore, gli impianti Mulino Bianco di Novara, Ascoli, Cremona, Melfi, Rubbiano hanno messo in pausa la produzione per permettere ai lavoratori di ritrovarsi, festeggiare e condividere aneddoti, ricordi e testimonianze legati al marchio. Una celebrazione che ha dato voce a chi, ogni giorno, contribuisce con impegno e dedizione alla qualità dei prodotti Mulino Bianco.